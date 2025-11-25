زيلينسكي يجري محادثة هاتفية مع ميرتس على خلفية مباحثات السلام الجارية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، اتصالًا هاتفيًا، على خلفية المباحثات الجارية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال زيلينسكي، اليوم الثلاثاء: "ناقشنا تطورات الوضع ونسّقنا خطواتنا المقبلة"، مضيفا أن الحديث تطرّق إلى جدول أعمال اجتماع ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين"، أي مجموعة الدول الداعمة لأوكرانيا.

ووجّه زيلينسكي، الشكر إلى كل من ميرتس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدعم المقدم.

وبدورها، أكدت الحكومة الألمانية في برلين، إجراء المكالمة الهاتفية بين ميرتس وزيلينسكي.

وكانت الولايات المتحدة، قدّمت الأسبوع الماضي للجانب الأوكراني مسودة خطة محتملة للسلام.

وحسب تصريحات الجانب الأوكراني، تم إجراء تعديلات كبيرة على هذه الخطة خلال محادثات إضافية أجريت في جنيف أول أمس الأحد.

وأجرى وفد أمريكي، محادثات مع ممثلين روس حول الخطة ذاتها في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وفق تقارير إعلامية.