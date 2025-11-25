خالد النبوي ضيفا على بودكاست حوارات مع عباس الجمعة المقبلة

أعلن الفنان عباس أبو الحسن عن استضافة الفنان خالد النبوي ضيفًا على بودكاست "حوارات مع عباس" الذي يقدمه عبر قناته الرسمية على يوتيوب، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ونشر أبو الحسن الإعلان عن الحلقة عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، وشارك مقطع فيديو قصير من الحلقة لتشويق متابعيه.

وفي الحلقة، يتحدث خالد النبوي عن تجربته الفنية في السينما العالمية مع مخرجين معروفين مثل ريدلي سكوت في فيلم "مملكة الجنة"، وعن رؤيته الفنية لعمل العديد من المخرجين، وخصوصًا في تعاملهم مع النجوم مثل مارتن سكورسيزي وليوناردو دي كابريو.

كما يكشف النبوي عن أحدث أعماله الفنية، ويتحدث عن حصوله على جائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل مسيرته الفنية خلال فعاليات الدورة المنتهية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.