قالت إيناس حمدان مدير الإعلام بوكالة الأونروا في قطاع غزة، إن القطاع تعرض لفظائع منذ عامين ولا تزال مستمرة.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنه يتم استخدام سلاح التجويع والمنع من المساعدات التي يجب توفيرها بشكل مستمر ودون انقطاع ويحفظ كرامة السكان.

وأشارت إلى أنَّ القطاع وصل إلى مرحلة المجاعة بشكلها الرسمي، لافتة إلى أن إلغاء المراكز الخاصة بتوزيع المساعدات والمواد الغذائية التي كانت تدار من منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها الأونروا واستبدالها بما يعرف بمصائد الموت، وشهد آلاف الضحايا الذين فقدوا حياتهم في سبيل الحصول على مواد غذائية.

وتابعت: «كل هذه الأمور مرفوضة من كل المواثيق وكل القوانين»، مؤكدة أن المنظمات الإنسانية وثقت أعداد الضحايا الذين سقطوا أمام هذه الأماكن، وعلى رأسها الأونروا.

ونوهت بأن الإعلان الرسمي عن المجاعة تضمن الكثير من الأرقام والإحصائيات التي تعكس واقعا صادما يتعلق بمستويات الأمن الغذائي.



