علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التصريحات الصادرة عن صندوق النقد الدولي على لسان أحد مسئوليه، والتي مفادُها أن الصندوق لم يطلب من الحكومة زيادة أسعار الوقود، قبل أن يعود ويؤكد دعمه جهود الحكومة لتعديل الأسعار وخفض الدعم.

وقال خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الخميس: «بغض النظر عن الخبر الأول الصادر عن الصندوق كان صحيحًا أم لا، مسئولو الصندوق سارعوا بعدها إلى الخروج ومحاولة تصحيح ما نُشر».

وأكد أن البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر مع الصندوق هو «برنامج وطني وضعته الحكومة وتتبناه ونحن نرى ونطمئن ونثق كمجموعة مسئولة بأنه في صالح الاقتصاد والدولة المصرية».

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام الحالي تتضمن 75 مليار جنيه لدعم المحروقات، و75 مليار جنيه أخرى لدعم الكهرباء التي تعتمد على الغاز، بإجمالي دعم يبلغ 150 مليار جنيه.

وعلق رئيس الوزراء، على الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود قائلا: «نأمل أن تكون هذه هي الزيادة الأخيرة التي من المفترض أن تحدث خلال الفترة المقبلة».

وشدد أن الدولة ستظل تدعم قطاعي البترول والكهرباء بإجمالي 150 مليار جنيه هذا العام، حتى بعد تطبيق هذه الزيادة، مشيرا إلى أن وقف الزيادات في فترات الأزمات السابقة كتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى فجوة دعم «هائلة».

وأضاف أن «الدولة ستظل مستمرة في الدعم وعمرها ما ستقول إن الدعم سيصل لصفر»، موضحا أن الهدف هو تقليل الدعم بالصورة التي تمكن هذه القطاعات من تقديم خدماتها، وتوجيه الفارق لقطاعات أكثر أهمية تمس المواطن مباشرة مثل الصحة والتعليم وحياة كريمة، «بدلا من إضاعتها في دعم الوقود».

واختتم مؤكدا أن فصل الصيف مر بالكامل «دون أن يحدث أي نوع من الاختلالات أو قطع الكهرباء»، معتبرا ذلك «إنجازا» في إدارة هذا الملف.