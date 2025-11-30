بخطّ يده… بابا الفاتيكان يدون رسالة سلام للشعب اللبناني من القصر الجمهوري

في لفتة مؤثرة، خطَّ البابا لاوُن الرابع عشر بابا الفاتيكان بيده رسالة في سجل الشرف بالقصر الجمهوري اللبناني، في أولى محطات زيارته الرسولية.

وكتب في رسالته: "أتمنى بكل سعادة جزيل البركات على شعب لبنان بأكمله، وأصلّي أن يسود السلام ربوعه".

ووصل البابا لاون الرابع عشر، مساء اليوم إلى مطار بيروت - رفيق الحريري الدولي، في المحطة الثانية من زيارته الرسولية الأولى، منذ بدء حبريته.

ويُكرّس بابا الفاتيكان فترة ما بعد ظهر اليوم للقاءات المؤسساتية، والتي ستتميّز بكلمة يلقيها أمام السلطات، حيث ستُختتم هذه الزيارة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الثاني من ديسمبر الجاري