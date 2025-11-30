مصرع أكثر من 600 شخص جراء السيول والانهيارات في جنوب شرق آسيا

أعلن مسئولون، اليوم الأحد، مصرع أكثر من 600 شخص جراء السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ثلاث دول بمنطقة جنوب شرق آسيا، مع استمرار جهود الإغاثة لعشرات الآلاف من النازحين.

وشهدت إندونيسيا وماليزيا وتايلاند دمارا واسع النطاق بعد تشكل عاصفة مدارية نادرة في مضيق ملقة أدت إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة على مدار أسبوع. وتوفي 435 شخصا في إندونيسيا و170 في تايلاند مع تسجيل ثلاث وفيات في ماليزيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولا يزال مسئولو الإنقاذ والإغاثة في الدول الثلاث يحاولون الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة من السيول اليوم الأحد حتى مع انحسار المياه وإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء البلاد.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تضرر أكثر من أربعة ملايين شخص، منهم ما يقرب من ثلاثة ملايين في جنوب تايلاند و1.1 مليون في غرب إندونيسيا.

وبشكل منفصل، لقي 153 شخصا حتفهم على الجانب الآخر من خليج البنغال جراء إعصار في سريلانكا، حسبما ذكرت السلطات هناك. وبلغ عدد المفقودين 191 آخرين فيما تضرر أكثر من نصف مليون شخص في أنحاء الجزيرة.

وأظهرت بيانات رسمية على موقع حكومي في إندونيسيا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 435 اليوم الأحد، مقارنة مع 303 أمس السبت. وتواصل السلطات جمع تقارير الخسائر والأضرار من جزيرة سومطرة الغربية، حيث اجتاحت الانهيارات الأرضية والسيول ثلاثة أقاليم عقب أمطار غزيرة.

وانعزلت العديد من المناطق بسبب الطرق المسدودة، فيما أعاقت الأضرار التي ألحقت بالبنية التحتية للاتصالات عمليات التواصل. واستخدمت فرق الإغاثة والإنقاذ طائرات الهليكوبتر لتوصيل المساعدات إلى الأشخاص في المناطق التي يصعب الوصول إليها برا.

وأفادت وزارة الصحة العامة في تايلاند بأن عدد الوفيات جراء السيول في الجنوب بلغ 170 بزيادة ثمانية عن أمس السبت إضافة إلى 102 إصابة. وسجل إقليم سونجكلا العدد الأكبر من الوفيات إذ بلغت 131 حالة.

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ماليزيا المجاورة أن حوالي 18700 شخص لا يزالون في مراكز الإيواء. ورفعت سلطات الأرصاد الجوية تحذيراتها من العواصف المدارية والأمطار المتواصلة، أمس السبت، متوقعة سماء صافية على معظم أنحاء البلاد.