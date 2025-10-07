رد الإعلامي عمرو أديب، على تساؤلات الصحافة الإسرائيلية حول حالة «التشفي والكراهية» التي يبديها المصريون للكيان الصهيوني، بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

وعبر خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر « MBC مصر» عن اندهاشه من «سذاجة» «يديعوت أحرونوت» وغيرها من الصحف التي تتساءل عن النغمة العالية من الغضب، التي لم تكن موجودة بنفس الحدة على مدار أكثر من 50 عامًا، خاصة وأن الجيل الحالي من الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي، ليسوا «أبناء أكتوبر»؛ ولكنهم يعيدون إحياء ذكرى «بيجامات الكستور» التي أُعيد بها الأسرى الإسرائيليون بعد النصر.

ووجه حديثه لمن يتساءل عن سبب الغضب، قائلا إن الموقف يتجاوز أي خلافات سياسية قد تكون لدى بعض المصريين مع حركة حماس، معقبا: «يا أخي، قلبنا متعور على أهلنا في غزة مهما حصل، قول اللي أنت عايزه عن حماس، إنما الكراهية وهذه الشماتة العالية، يا اللي بتسأل عن السبب، أقول لك: إحنا ميتين وبننَزف على أهلنا في غزة».

وواصل قائلا: «أكثر من 70 ألف شهيد، والناس الذين لا يجدون ما يأكلون أو يشربون، والتحرش الكبير الذي كان موجودًا طوال الحرب على حدودنا معنا»، متسائلا: «عايز إحساسنا يبقى إيه!».

واختتم برفض الدعوة لـ «مشاعر السلام» التي طالبت بها مسئولة إسرائيلية تتساءل عن سبب الغضب، قائلا: «فلسطين أهلنا ولحمنا وبلدنا، أنت عايزني أكون سعيد بك إزاي؟ زعلانين إن معندناش مشاعر سلام؟! سلام إيه وأنا شايف أهلي بيتقتلوا كل يوم؟!».