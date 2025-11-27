ترامب يؤيد مرشحًا محافظًا من أصول فلسطينية قبل انتخابات هندوراس

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده لمرشح الحزب الوطني المحافظ لانتخابات الرئاسة في هندوراس، العمدة السابق لعاصمة البلاد نصري عصفورة المعروف أيضا باسم تيتو عصفورة.



وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، أن الانتخابات المقررة في 30 نوفمبر ستكون "اختبار الديمقراطية" بالنسبة لهندوراس.

ووصف ترامب تيتو عصفورة بأنه "الرجل الذي يقف إلى جانب الديمقراطية ويحارب (الرئيس الفنزويلي) مادورو".

ورجح ترامب أن يرفض "الشعب الذكي في هندوراس" منافسة عصفورة اليسارية، وزيرة الدفاع السابقة ريكسي مونكادا، التي وصفها ترامب بـ"الشيوعية" المعجبة بفيدل كاسترو.

واستنكر ترامب أيضا المرشح الثالث، سالفادور نصرالله، الذي قال عنه ترامب إنه "ليس صديقا للحرية" وإنه "ينتحل صفة المعادي للشيوعية من أجل سحب الأصوات من عصفورة".



وأضاف ترامب أن "الصديق الحقيقي الوحيد للحرية في هندوراس هو تيتو عصفورة. وبإمكاني أنا وتيتو أن نعمل معا لنحارب تجار المخدرات الشيوعيين، ونجلب المساعدة التي يحتاجها شعب هندوراس".

وتابع: "لا أستطيع أن أعمل مع مونكادا والشيوعيين ونصر الله ليس شريكا موثوقا به للحرية"، مضيفا: "آمل في أن يصوت شعب هندوراس إلى جانب الحرية والديمقراطية وينتخب تيتو عصفورة رئيسا".

يذكر أن تيتو عصفورة (67 عاما) زعيم الحزب الوطني المحافظ، سياسي من أصول فلسطينية. وهاجرت عائلته إلى أمريكا اللاتينية في الأربعينات من القرن الماضي.

وكان عصفورة عمدة للعاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا من 2014 حتى 2022.

وتظهر الاستطلاعات نتائج متقاربة للمرشحين الثلاثة للرئاسة. ويتوقع المراقبون توترات محتملة في البلاد، حيث لن يتمكن أي من المرشحين من تحقيق فوز كاسح على الأرجح، وقد تكون هناك اتهامات بتزوير الانتخابات والمخالفات، مثلما كان الأمر في أثناء الانتخابات في عام 2017.

وكان عصفورة قد ترشح للرئاسة في انتخابات عام 2021، لكنه خسر أمام المرشحة اليسارية زيومارا كاسترو.