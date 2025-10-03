وزير الاتصالات: مصر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في سرعة الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر «خطت خطوات وثابة» في مجال دعم وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، مشيرا إلى أن سرعة الإنترنت قفزت من 5 ميجابت/ثانية في عام 2018 إلى أكثر من 90 ميجابت/ثانية في الوقت الحالي.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» إلى تصدر مصر قائمة الدول الإفريقية في متوسط سرعة الإنترنت الثابت منذ عام 2022، لافتا إلى أن شبكة المحمول شهدت استثمارات ضخمة، بتضاعف معدل بناء أبراج المحمول الجديدة من 1300 برج سنويا إلى 3000 برج كل عام.

وعلق على توقيع اتفاقية لمنح تراخيص تشغيل خدمة «إنترنت الأشياء» للسيارات، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسبع شركات عالمية لتقديم الخدمة لأول مرة في مصر، قائلا إن خاصية «إنترنت الأشياء» تتيح للأجهزة والمعدات الاتصال بالإنترنت.

وأشار إلى أن هذا الأمر يستلزم استثمارات ضخمة لتوسيع وتنمية قدرات الشبكة في ظل العبء المتزايد على شبكة الاتصالات.

وشدد أن هذه الخطوة تعكس قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتعزز من مناخ الاستثمار، لا سيما وأن تقنيات الجيل الخامس تتميز بقدرتها على ربط عدد هائل من الأجهزة في آن واحد، وترتبط ارتباطا وثيقا بتقديم خدمات متطورة للمركبات المتصلة وغيرها من تطبيقات «إنترنت الأشياء».

وأوضح أن وزارة الاتصالات تضع تنمية القدرات وتأهيل الكوادر المدربة كأولوية أولى، مشيرا إلى أن عدد المتدربين سنويا في مبادرات الوزارة قفز من 4 آلاف متدرب في 2018 إلى حوالي 500 ألف متدرب خلال العام المالي المنصرم، بزيادة قدرها 120 ضعفا في خمس سنوات.