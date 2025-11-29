وائل جمعة: الأهلي يعاني من أزمة حقيقية في إنهاء الفرص

علّق وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تعادل الفريق الأحمر أمام الجيش الملكي المغربي بنتيجة 1-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد جمعة خلال تصريحات تلفزيونية أن الأهلي كان الأقرب لحصد النقاط الثلاث، قائلاً:“الأهلي كان يستحق الفوز، وكنا أقرب لتحقيقه من الجيش الملكي.”

وعاد نجم الأهلي السابق لانتقاد القرارات التحكيمية، موضحًا: “كما قلت سابقًا، الجيش الملكي استفاد من قرار غير صحيح باحتساب ركلة جزاء في الشوط الأول.”

وأشار جمعة إلى وجود خلل واضح في فعالية الفريق الهجومية، قائلاً: “الأهلي عنده مشكلة واضحة في الإنهاء.. أضعنا فرصًا كثيرة كانت كفيلة بحسم المباراة.”

ولم يُخفِ أسفه على أداء بعض اللاعبين، مضيفًا: “ديانج كان أسوأ لاعب في الأهلي اليوم.”

وختم جمعة حديثه بالتأكيد على أن الفريق ما زال قادرًا على العودة بقوة في الجولات المقبلة، شرط معالجة أزمة إهدار الفرص.