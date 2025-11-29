مولودية الجزائر يتعادل سلبيا مع صن داونز في دوري الأبطال

سقط فريق مولودية الجزائر في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ودخل المولودية المباراة بطموح تحقيق أول انتصار في دور المجموعات، بعدما أعلن المدير الفني رولاني موكوينا تشكيلته الأساسية للمواجهة المرتقبة، إلا أن الفريق اصطدم بتنظيم دفاعي محكم من متصدر المجموعة، وافتقد الفعالية في الثلث الهجومي رغم سيطرته على فترات من اللقاء.

وبهذه النتيجة، يكتفي الفريق الجزائري بحصد أول نقطة له بعد جولتين، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة، الأمر الذي يزيد من صعوبة مهمته في الجولات المقبلة.

في المقابل، رفع صن داونز رصيده إلى 4 نقاط، ليواصل التربع على صدارة المجموعة، مستفيدًا من تعادله خارج الديار أمام أحد منافسيه المباشرين.

ويأمل مولودية الجزائر في استعادة توازنه سريعًا والحفاظ على آماله في التأهل، قبل الدخول في مباريات أكثر حسمًا خلال الأسابيع المقبلة.