المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: نحتاج رؤية جبال من المساعدات تصل إلى غزة

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجّة لحبيب، إن زيارتها لمحافظة شمال سيناء جاءت لتفقد المراكز اللوجستية المصرية وتجهيزات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رسالتها الأساسية هي ضمان تدفق "جبال من المساعدات" لتلبية الاحتياجات الإنسانية الضخمة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء والمعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن دخول المساعدات يتم ببطء شديد وبكمية محدودة بسبب القيود والعوائق، مثل منع بعض الأدوات باعتبارها ذات "استخدام مزدوج"، بما في ذلك أعمدة الخيام وأكياس النوم والبطانيات.

وأكدت أنها بحاجة إلى وضوح أكبر وقوائم مكتوبة لفهم القيود، فضلاً عن فتح جميع نقاط العبور لتسريع عملية الإغاثة.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يراقب عمل شركائه الإنسانيين عن كثب، مشددة على أن الوقت حان للتحرك بسرعة لتلبية الاحتياجات، خاصة بعد الفيضانات الأخيرة، ومع علمها بأن نحو 90% من غزة والبنية التحتية الطبية مدمرة.

ونوهت بأن الوضع الإنساني في القطاع مأساوي ويحتاج إلى استجابة عاجلة من جميع الأطراف.