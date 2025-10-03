جنات تكشف عن أكبر مصدرين للندم في حياتها: تأخر زواجي وخوفي من التمثيل

كشفت الفنانة جنات، عن أكبر مصدرين للندم في حياتها الشخصية والمهنية، مؤكدة أنها تلوم نفسها على تأخرها في الزواج من زوجها المحامي محمد عثمان، وعلى ترددها وخوفها من دخول عالم التمثيل في بداياتها.

وقالت خلال لقاء ببرنامج «معكم» المذاع عبر «ON E»: «لمت نفسي أنني لم أتزوج بدري، وتحديدًا محمد زوجي، لو كنا تزوجنا بدري، كان زمان جيني وجوليا دلوقتي كبار».

وعبرت عن ندمها لعدم منح نفسها وزوجها فرصة التعارف والزواج في وقت مبكر، لافتة إلى ترددها لمدة أربع سنوات كاملة قبل اتخاذ قرار الارتباط، رغم تقدمه لخطبتها «منذ اليوم الأول وكان واضحا وجادا في طلبه».

وأرجعت الأمر إلى انشغالها الكبير بحياتها المهنية المليئة بالحفلات والسفر، والخوف من أن يعيق الزواج مسيرتها، موضحة أن السبب الأعمق كان «الخوف من الارتباط» نفسه، وتأثرها بالقصص السلبية التي كانت تسمعها.

وأضافت أنها كانت تخشى الرجل الذي يغار من نجاح زوجته في ظل شهرتها، مشيرة إلى أن لديها صديقات يعانين من أزواج «نكدية» يفتشون في هواتفهن ويخلقون مشاكل من لا شيء.

وأشادت بزوجها الذي أثبت عكس كل مخاوفها، مضيفة: «طوال 8 سنوات من الزواج لم يسألني مرة واحدة عن باسورد موبايلي»، مشيرة إلى أن محمد «حظه حلو» لا سيما أنها لا تحب الخروج كما أن صداقاتها قليلة.

وأكدت أن الندم الثاني يتمثل في رفض أدوار سينمائية والاعتذار لمخرج كبير؛ بسبب الخوف، موضحة أنها أدركت مع الوقت أن التمثيل «يصنع تاريخا»، فالأفلام تُعرض لعشرين سنة وتظل في ذاكرة الجمهور.

وكشفت أنها تلقت عروضا لأفلام «كثيرة جدًا تمت بالفعل»؛ لكنها كانت تتردد وتنسحب في اللحظات الأخيرة بعد الدخول في مفاوضات وحتى بروفات، مؤكدة أنها «أخطأت في حق مخرجين كبار» بهذا التصرف.