7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

يفقد النادي الأهلي جهود 7 لاعبين في مواجهة كهرباء الإسماعيلية وعلى رأسهم محمود حسن تريزيجيه.

ويحل الأهلي ضيفًا على كهرباء الإسماعيلية في الثامنة مساء غدٍ السبت على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي

1- محمود حسن تريزيجيه (إيقاف لتراكم البطاقات الصفراء)

2- كريم فؤاد، أشرف داري، محمد شكري، وإمام عاشور (بسبب الإصابة وعدم الجاهزية)

3- جراديشار بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية

4- أحمد رضا يغيب لأسباب فنية

قائمة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد عبد القادر، حسين الشحات.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، حمزة عبد الكريم.