حماس: اقتحام بن غفير مكان احتجاز متضامني أسطول الصمود انحطاط أخلاقي وسياسي

استنكرت حركة حماس، الجمعة، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مكان احتجاز متضامني "أسطول الصمود" العالمي وتهديدهم.

واعتبرت ذلك دليلا على "الغطرسة والانحطاط الأخلاقي والسياسي" الذي وصل إليه قادة إسرائيل.

وقالت حماس، في بيان، إن "اقتحام الفاشي بن غفير، لمكان احتجاز المتضامنين الدوليين ممن كانوا على متن أسطول الصمود العالمي، ومحاولته تهديدهم وإهانتهم، يعكس حجم الغطرسة والانحطاط الأخلاقي والسياسي الذي وصل إليه قادة الكيان الصهيوني المجرم".

وأكدت على أن تصرف بن غفير، يعكس "محاولة يائسة للظهور بمظهر المنتصر على متضامنين عُزَّل، في وقت يزداد فيه كيانه الفاشي عزلةً على الصعيد العالمي".

وأضافت أن "وصفه لهؤلاء المتضامنين بأنهم إرهابيون لمجرّد سعيهم لإيصال الحليب والمواد الغذائية لأطفالنا وشعبنا في غزة، الذي يتعرّض لإبادة وتجويع ممنهج، يستدعي إدانة عالمية وأممية له ولسلوك جيشه الفاشي ضد شعبنا الأعزل، والضغط على الكيان لإطلاق سراحهم فورا".

وأعربت حماس، عن "فخرها واعتزازها بالموقف البطولي الذي أظهره المتضامنون بتحدّيهم لبن غفير، والهتاف في وجهه فلسطين حرة، بما يعكس شجاعة الموقف وسمو الرسالة الإنسانية التي يحملونها".

ودعت "الشعوب والهيئات المدنية حول العالم إلى تكثيف فعاليات التضامن مع شعبنا الفلسطيني، وتعزيز حملات المقاطعة وعزل الكيان الصهيوني المارق، حتى يتوقف العدوان وتنتهي جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وخلال الـ48 ساعة الماضية، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

وأعلنت إسرائيل أنها تعتزم ترحيل الناشطين إلى أوروبا.

ومساء الخميس، وصل بن غفير، إلى مكان احتجاز الناشطين في مدينة أسدود الساحلية، حيث أجبرتهم السلطات الإسرائيلية على الجلوس أرضا بانتظار نقلهم إلى مراكز الاحتجاز قبل ترحيلهم.

ونشر حساب الأسطول بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، فيديو قصير لبن غفير، وهو يشير بيده إلى الناشطين وهم جالسين في صورة صعبة بمكان اعتقالهم.

وقال بن غفير: "هؤلاء هم إرهابيو الأسطول، انظروا إلى الإرهابيين ومؤيدي الإرهاب، هؤلاء يدعمون القتلة، ولم يأتوا للمساعدة وإنما جاؤوا دعما لغزة، دعما للإرهابيين"، على حد زعمه.

والأربعاء، أعلن "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن إسرائيلية.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و288 شهيدا، و169 ألفا و165 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 457 فلسطينيا بينهم 152 طفلا.