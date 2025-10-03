تكريم هالة صدقي وعبد العزيز مخيون واسم لطفي لبيب في افتتاح مهرجان المونودراما

وفود أكثر من ١١ دولة عربية وأجنبية يشهدون حفل الافتتاح

انطلقت الدورة الثامنة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، مساء أمس الخميس ، على المسرح المكشوف بدار أوبرا القاهرة.

وشهد حفل الافتتاح تكريم عددا من الفنانين، تقديرا لما قدموه من عطاء فني مشرف ومتميز طوال الأعوام الماضية وهم : الفنان عبد العزيز مخيون (مصر)، الفنانة هالة صدقي (مصر)، اسم الفنان لطفي لبيب (مصر) وتسلمت التكريم ابنته كرستين .

كما كرم المهرجان اسم الفنان عبد العزيز الحداد (الكويت)، وتسلم التكريم الفنان الكويتي نصار النصار، واسم المخرج أنور الشعافي (تونس)، وتسلمت التكريم ضحى الشويخ المستشار الثقافي التونسي، وذلك اعترافا وتقديرا لمسيرتهم ورحلتهم الفنية الثرية .

من جانبه، رحب الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان بالحضور، ووجه الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة لرعايته للمهرجان، كما وجه الشكر لكل قطاعات الوزارة التى دعمت وساندت المهرجان، حتى تخرج الدورة الثامنة له إلى النور، لافتا إلى أن المهرجان أصبح نافذة فنية وثقافية هامة، ينتظرها بشغف الجمهور العربي والأجنبي كل عام .

عرضت رسالة فيديو لسيمون بروك نجل الفنان الراحل بيتر بروك، الذى كان من المقرر حضوره احتفال المهرجان بمئوية عبقري المسرح "بيتر بروك" ولكن لظروف قهرية منعته من الحضور، أرسل رسالة فيديو وجه فيها الشكر للدكتور أسامة رؤوف ولكل القائمين على مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما .

حضر حفل الافتتاح الفنان أحمد وفيق (من الهيئة العليا للمهرجان )، وأعضاء لجنة تحكيم عروض المسابقة الرسمية : " الدكتور أيمن الشيوي - مصر، المخرج إبراهيم القحومي - الإمارات، الكاتب فهد ردة الحارثي - السعودية، الفنان كرزيستوف روغاسيفيتش - بولندا"، واعضاء لجنة مسابقة التأليف : "الدكتور محمود سعيد (مصر)، الدكتورة رحيمة الجابري (سلطنة عمان)، الكاتب منير راضي (العراق)"، وأعضاء لجنة المشاهدة والاختيار : " الدكتورة رانيا ابراهيم، المخرج محمد حجاج"

وحضر حفل الافتتاح عددا من الفنانين منهم الفنانة عايدة فهمي والفنانة فاطمة الكاشف، والفنان خالد عبد السلام، والفنان إميل شوقي، وعدد كبير من الوفود العربية والأجنبية المشاركة بعروضها المسرحية فى الدورة الثامنة للمهرجان، ومنهم وفود من دول "ألمانيا، بولندا، رومانيا، أسبانيا، سلوفاكيا، مصر، فلسطين، الأردن، العراق، السعودية، الإمارات، السودان " .

وعقب التكريمات قدم العرض المسرحي الفلسطيني "هبوط مؤقت" على المسرح المكشوف بدار أوبرا القاهرة ، كما عرض على مسرح مركز الهناجر للفنون، العرض المسرحي الأسباني "ميدياترينو"، وقدمت الحفل الفنانة اللبنانية مروة قرعوني .

يشارك فى المهرجان بدورة هذا العام 17 عرضا مسرحيا فى كل منصاته، ويقدم المهرجان ثلاث ورش فنية، الأولى ماستر كلاس فى السينوغرافيا بعنوان "تشكيل الفراغ فى المونودراما" للفنان حازم شبل - مصر، والورشة الثانية "الجسد على المسرح" للفنان كرزيستوف روغاسيفيتش - بولندا، والثالثة ورشة "المونودراما والكوميديا" للفنان نصار النصار - الكويت .

وضمن فعاليات المهرجان للإحتفاء بمئوية ميلاد عبقري المسرح "بيتر بروك"، تقام ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة، يتحدث فيها كلا من : الكاتب السعودي فهد الحارثي، المخرج المصري عصام السيد، بالإضافة إلى كوكبة أخرى من المتحدثين الأجانب، ويدير الندوة الدكتور محمود سعيد .

كما تضم هذه الدورة ثلاث منصات وهى : "أيام القاهرة لمونودراما الشاشة" وتقام بسينما الهناجر، "أيام القاهرة للحكواتي" وتقدم يومى الجمعة والأحد 3 و 5 أكتوبر على مسرح قبة الغوري، "أيام القاهرة لمونودراما الصعيد" وتشمل بعض العروض التى يقدمها شباب الصعيد بالإضافة إلى عدد من الورش الفنية .