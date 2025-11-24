أدلى الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، وذلك في اليوم الأول من فتح اللجان أمام الناخبين.

وأكد الجزار عقب الإدلاء بصوته حرص حزب الجبهة الوطنية على دعم الاستحقاق البرلماني، مشيرًا إلى أن المشاركة الفاعلة من المواطنين تمثّل رسالة مهمة في هذه المرحلة، وتعكس وعي الشعب المصري وثقته في مسار الدولة.

ودعا رئيس حزب الجبهة الوطنية جميع المواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم بكل شفافية وحرص لأن المشاركة هي الأساس في اختيار ممثليهم داخل البرلمان وفي تعزيز دور المؤسسات الدستورية.

وأشار الجزار إلى أن الحزب يتابع العملية الانتخابية في مختلف المحافظات، مؤكدا أن إجراءات التنظيم داخل اللجان تسير بشكل منضبط، وأن الإقبال الملحوظ منذ الساعات الأولى يعكس روحا إيجابية ورغبة حقيقية في اختيار من يمثل الشعب داخل مجلس النواب.