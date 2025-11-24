أيه بي سي: واشنطن تهدد بوقف الدعم العسكري والاستخباراتي لأوكرانيا إذا رفضت خطة ترامب

كشفت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوحت بوقف جميع أشكال المساعدات المقدمة لأوكرانيا، في حال رفضت كييف المبادرة الأمريكية الجديدة للتسوية مع روسيا وإنهاء الحرب الدائرة منذ عام 2022.

ونقلت الشبكة عن مسئول أوكراني، لم تكشف هويته، قوله إن التهديد الأمريكي يشمل تعليق توريد صواريخ الدفاع الجوي، ووقف تبادل المعلومات الاستخباراتية، ووقف الالتزامات المرتبطة بتوريد السلاح والدعم العسكري، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وبحسب المصدر، فإن الرسالة الأمريكية وصلت بصيغة مباشرة: إما قبول المبادرة الأمريكية أو خسارة الدعم بالكامل.

وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن تفاؤله بشأن إمكانية إنهاء النزاع، مشيرا إلى أن محادثات "مثمرة" أجراها مسئولون أمريكيون مع نظرائهم الأوكرانيين مؤخرا في جنيف، مما يشير إلى أن واشنطن تضغط باتجاه صيغة حل سريع.

وتشير التقارير، إلى أن الخطة الأمريكية تتضمن اعتراف الولايات المتحدة وحلفائها بأن شبه جزيرة القرم ودونباس أراضٍ روسية، على أن تلتزم أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" وروسيا بتوقيع الاتفاق المقترح.

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على المبادرة الأمريكية، مؤكدا أنها قد تشكل أساسا للتسوية النهائية، وأن واشنطن طلبت من موسكو إبداء مرونة، مضيفا: "نحن مستعدون لذلك".

وجدد بوتين، التأكيد على استعداد بلاده للتفاوض، لكنه أشار إلى أن الظروف الراهنة تخدم روسيا عسكريا، معتبرا أن كييف وحلفاءها يعيشون في "وهم هزيمة روسيا في أوكرانيا"، داعيا إياهم إلى "التعامل مع الواقع" قبل التوصل إلى أي اتفاق سلام.