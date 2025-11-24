ألمانيا: محادثات تعديل خطة السلام الأوكرانية حققت نجاحا هائلا للأوروبيين

قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، اليوم الاثنين، إن المحادثات التي جرت في جنيف بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن تعديل خطة من 28 نقطة لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو حققت "نجاحا هائلا" للأوروبيين.

وأضاف فاديفول لـ"إذاعة دويتشلاند فونك": "تم حذف جميع النقاط المرتبطة بأوروبا، بما في ذلك تلك المتعلقة بحلف شمال الأطلسي، من هذه الخطة. وهذا نجاح هائل حققناه أمس".

وأشار، إلى أنه "كان واضحا منذ البداية، مثلما قلنا مرارا، أنه ينبغي عدم إبرام أي اتفاق دون موافقة الأوروبيين والأوكرانيين"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، كشفت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوحت بوقف جميع أشكال المساعدات المقدمة لأوكرانيا، في حال رفضت كييف المبادرة الأمريكية الجديدة للتسوية مع روسيا وإنهاء الحرب الدائرة منذ عام 2022.

ونقلت الشبكة عن مسئول أوكراني، لم تكشف هويته، قوله إن التهديد الأمريكي يشمل تعليق توريد صواريخ الدفاع الجوي، ووقف تبادل المعلومات الاستخباراتية، ووقف الالتزامات المرتبطة بتوريد السلاح والدعم العسكري، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.