هدوء نسبي في انتخابات النواب بدائرة مصر القديمة

شهدت دائرة مصر القديمة والمنيل بمحافظة القاهرة هدوءا نسبيا في الساعات الأولى للتصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

ويشهد محيط المدارس تواجدا ملحوظا لأنصار المرشحين المتنافسين على مقعد دائرة مصر القديمة وسط تنظيم من قبل الجهات الشرطية ووضع حواجز مرورية لتنظيم حركة الناخبين المقبلين على اللجان.

ويُخصص لدائرة مصر القديمة والمنيل مقعدًا يتنافس عليه 6 مرشحين بينهم مرشح حزبي واحد فقط و5 مستقلين.

من جهته، شدد اللواء محمود صقر رئيس حي مصر القديمة على الأجهزة التنفيذية بالحي على استمرار المرور الميداني على جميع المدارس والمقار الانتخابية بنطاق الحي، والتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، والتأكد من توافر كل التجهيزات المطلوبة.

وأجرى الحي جولة تفقدية شملت مدرسة عمرو بن العاص - كورنيش النيل، مدرسة جمال عبد الناصر أرض الجمعية، مدرسة عين الصيرة، صلاح سالم، مدرسة الشهيد، مدرسة صلاح الدين الأيوبي بالزهراء، مدرسة الشهيد أحمد بدوي، زهراء مصر القديمة، مدرسة محمد جمال بالمنيل.

وأكد على عدم وجود أية مخالفات أو معوقات داخل المقار الانتخابية، ورفع مستوى النظافة داخل المدارس وفي محيطها بالكامل، وتهيئة الساحات والفصول المخصصة للجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة.