أعرب الشاعر مصطفى حدوتة عن سعادته البالغة بمشاركة أغنية "أنا - أنت" للفنان محمد رمضان في المرحلة الأولى من سباق جوائز الجرامي 2025، وذلك بعد غياب ترشح الأعمال المصرية للجائزة لما يقرب من 20 عامًا.

وقال حدوتة عبر حسابه على "إنستجرام": "بعد تجارب وشغل كتير بدأ من أول أغنية (ثابت) اللي ليها معايا حكاية خاصة لأنها اتسجلت يوم فرحي ونزلت أول يوم جوازي بعد ما مضيت عقودها، وبعدها أغاني كتير منهم (خمسة كل خميس) و(أنا البلد) و(رقم واحد يا أنصاص) وصولًا لـ(إيه يا قلبي) و(أنا - أنت).. كانت رحلة ممتعة وتجارب رائعة".

وأضاف: "لكن كنت متضايق نفسيًا جدًا وأنا بشتغل مع محمد رمضان لأني ماحققتش أكبر رقم معاه، وده كان مسببلي إزعاج كبير، لكن السنة دي الحمد لله حققت معاه حاجة أحلى وأهم.. إن أغنية (أنا - أنت) اترشحت للجائزة الأكبر في العالم، جائزة الجرامي".

وأردف حدوتة: "وللعلم، الجائزة دي ما اترشحش ليها فنان مصري من 20 سنة، وما فاز بيها إلا فنان مصري وحيد وهو الموسيقار فتحي سلامة، وده حدث تاريخي بالنسبة لي وبالنسبة لينا كمصريين".

كما وجه مصطفى حدوتة الشكر لكل صنّاع الأغاني التي جمعته بمحمد رمضان، موجهًا رسالة خاصة لفريق عمل "أنا - أنت": "بشكر الفنان محمد رمضان على ثقته الكبيرة فيّ، وبشكر كل اللي تعاونوا معانا في كل أغانينا، وبالأخص صناع (أنا - أنت) إخواتي كولبكس ومصطفى تاج.. بالتوفيق والنجاح للجميع".