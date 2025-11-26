مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم محافظ جنوب سيناء

كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بدرع المهرجان خلال حفل افتتاح الدورة العاشرة، التي تحمل اسم الفنانة إلهام شاهين، والذي أقيم على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم المسرح، من بينهم إلهام شاهين، ويسرا، وأمير شاهين، وميدو عادل، وصابرين وزوجها المنتج عامر الصباح، وهالة سرحان، والفنان عبدالله مسعود، والفنان أحمد بو رحيمة، وعبد الكريم جواد، وأمل الدباس، وهارولد ديفيد، والمنتج هشام سليمان.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

ويحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون.

ويترأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.