أوقاف القاهرة تنظم فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك من مسجد السيدة زينب



نظمت مديرية أوقاف القاهرة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك"، التي أطلقها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك في إطار التعاون المثمر بين المديرية واتحاد "بشبابها".

وشارك في الفعاليات الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور نصر محمد نصر، ممثل اتحاد بشبابها، استكمالًا لمسيرة المبادرة غير المسبوقة، وتفعيلًا لمحاورها الاستراتيجية التي أعلنتها الوزارة، وبحضور عدد من قيادات الأوقاف وأئمة المسجد.

وتضمنت الفعاليات لقاءات حوارية حول أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم الإسلامية والوطنية الراسخة، بما يُسهم في نشر الوعي الرشيد بين مختلف فئات المجتمع، وخاصة الشباب.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في إطلاق المبادرات الدعوية والتثقيفية التي ترسخ القيم الدينية والوطنية، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة؛ سعيًا لتعزيز وعي المجتمع وبناء جيل واعٍ بقضايا دينه ووطنه.