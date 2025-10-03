محمد رمضان ينافس على جوائز جرامي العالمية بأغنية «أنا أنت»

أعلن الفنان محمد رمضان دخوله المنافسة على جوائز Grammy Awards العالمية بأغنيته "أنا أنت"، وذلك ضمن فئة Best Global Music Performance.

وكتب رمضان عبر حسابه على "إنستجرام" في أول تعليق له: "الحمد لله دخول اسمي رسميًا في المرحلة الأولى لجوائز جرامي بأغنية (أنا أنت) يعرف العالم قوة جمهوري بتوصل لفين، الليلة التصفيات الأولى للمرشحين، ثقة في الله أول جرامي هتوصل مصر".

يُذكر أن أغنية "أنا أنت"، التي طرحها رمضان في يونيو 2025، حققت حتى الآن أكثر من 6 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولبكس.