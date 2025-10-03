سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، عن إغلاق باب الترشح في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي عبر بيانه الرسمي أن المرشحين لانتخابات الأهلي هم:

1- محمود الخطيب «مقعد الرئيس».

2- ياسين منصور «مقعد النائب»

3- خالد مرتجي «مقعد أمانة الصندوق».

عضوية فوق السن.. طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - منار سعيد - حسن طنطاوي - أحمد شريف - أحمد مجدي الحيوان.

عضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وسيعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا خلال هذا الأسبوع لاعتماد أوراق المرشحين قبل إرسالها للجهة الإدارية.