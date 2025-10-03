ألونسو يطمئن جماهير ريال مدريد بشأن إندريك: وقته سيأتي

أكد المدير الفني لريال مدريد، تشابي ألونسو، أن المهاجم البرازيلي الشاب إندريك بات قريبًا من العودة للمشاركة بعد غياب بسبب إصابة في العضلة الخلفية منذ انطلاق الموسم.

إندريك (19 عامًا)، القادم من بالميراس البرازيلي، لم يحصل بعد على فرصة ثابتة في التشكيلة الأساسية للميرنجي، خاصة في ظل قوة المنافسة الهجومية داخل الفريق.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فياريال بالدوري الإسباني السبت: "لديه فرصة أن يكون أساسيًا. تعافى من إصابة طويلة نسبيًا، ويتدرب بشكل جيد منذ أسابيع. المسألة فقط هي إيجاد التوقيت والسياق المناسبين لإشراكه."

وأضاف المدرب الإسباني: "يمتلك غريزة تهديفية وقدرة مميزة على إنهاء الفرص. المنافسة قوية داخل الفريق، لكن وقته سيأتي بلا شك."

ويأمل ريال مدريد أن يشكل إندريك مستقبل هجوم الفريق، بعد التعاقد معه كأحد أبرز المواهب البرازيلية الصاعدة.