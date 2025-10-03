وكيل جهاز المخابرات الأسبق: المصالحة الفلسطينية لم تعد أولوية في ظل الوضع الحالي

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، إن أولويات الوضع الفلسطيني اختلف تماما بعد طوفان الأقصى.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "فمصر تحارب منذ 21 أكتوبر 2023 عندما عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر القاهرة الدولي للسلام ووضع رؤية كاملة لحل الأزمة والقضية الفلسطينية ككل".

وتابع: "نحارب منذ هذا التوقيت مرورا باتفاق الهدنة الذي طرحته مصر في ديسمبر 2023 الذي أصبح أساس للهدنة كلها، ونحارب من أجل وقف الحرب وهدنة ومساعدات إنسانية، وتبادل الأسرى".

واستكمل: "وقف الحرب هو الأولوية وما يتلوها من أمور أخرى وانسحاب إسرائيل من محور فلادلفيا ومراج والمناطق الأخرى، فالمصالحة الفلسطينية لم تصبح من الأولويات حاليا"، مؤكدا أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أيام في واشنطن رسم شكل جديد للمنطقة.

ولفت إلى أنه من المهم جدا إصلاح السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات عملا على هذا الأمر بالتنسيق مع الرئيس أبو مازن وتبلور الأمر يوم 4 مارس في مؤتمر القمة العربي الطارئ الذي عقد في القاهرة، عندما أعلن الرئيس أبو مازن عن عودة المفصولين باعتبار أن عملية العودة لحركة فتح لتكون محورا في المصالحة وتعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية ثم الانتخابات.