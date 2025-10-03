القاهرة الإخبارية تبدأ السبت المقبل بث مجموعة من البرامج الجديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تطلق قناة "القاهرة الإخبارية"، السبت 4 أكتوبر، مجموعة من البرامج الجديدة التي تشمل ملفات سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية، إلى جانب برامج متخصصة في قضايا أفريقية ومغاربية وأمريكية، فضلا عن ملفات البيئة والطاقة والسيارات والتسليح.

من بين البرامج الجديدة:

"هذا المساء": حصاد يومي لأهم الأخبار، يُعرض يوميا 11 مساء، يقدمه محمد عبد الرحمن وتامر حنفي وأحمد أبو زيد.

"تريندي": يتناول أبرز اهتمامات منصات التواصل الاجتماعي محليا وعالميا، من الأحد للخميس 5:30 عصرا، تقدمه آية راضي وحبيبة تاج الدين.

"الحصاد المغاربي": خدمة إخبارية أسبوعية عن أبرز تطورات المغرب العربي، الجمعة 10 مساء، تقدمه داما الكردي.

"جدل": مناقشة قضايا فكرية واجتماعية محل خلاف، الجمعة 5 مساء، يقدمه خالد عاشور.

"مسار عكسي": مناقشة قضايا خلافية بين ضيفين بوجهات نظر متعارضة، الاثنين 10 مساء، تقدمه داليا نجاتي.

"الحصاد الأفريقي": تغطية أسبوعية لقضايا أفريقيا جنوب الصحراء، السبت 7 مساء، يقدمه حساني بشير.

"عين على أمريكا": متابعة القضايا الداخلية والخارجية الأمريكية، الجمعة 7:30 مساء، تقدمه رغدة منير.



كما تعرض القناة برامج شهرية متخصصة:

"بأقصى سرعة" عن عالم السيارات، تقدمه نهى درويش.

"المستقبل الأخضر" عن القضايا البيئية والمناخية، تقدمه حبيبة عمر.

"رادار التسلح" عن التطورات العسكرية والاستراتيجية، تقدمه إيمان الحويزي.

