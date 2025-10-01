وزير الزراعة: 90% من المزارعين تسلموا السماد المدعم

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة استصلاح الأراضي، إنّ 90% من المزارعين تسلموا السماد المدعم، موضحًا أنه تم مد فترة الاستلام من 30سبتمبر لـ10 أكتوبر استجابة لبعض الشكاوى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أنّ بعض مصانع الأسمدة توقفت عن العمل لنقص إمداد الغاز بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وتعطل الملاحة في البحر الأحمر، ما اضطر الوزارة لاستخدام احطياتي السماد المخزن لتلبية احتياجات الفلاحين.

وأشار إلى الاستراتيجية الجديدة لتوزيع الأسمدة تركز على ضمان عدالة التوزيع بين صغار وكبار المزارعين، موضحًا أنّ كل فدان له 4 شكائر سماد توزع على مدار الموسم بواقع 2 في بدايته والباقي خلاله، لتجنب احتكار كبار المزارعين للكميات الموجودة في الجمعيات الزراعية.

وأكد مراجعة الخريطة السمادية في مصر، بأحدث الأساليب من خلال دراسات علمية بمركز البحوث الزراعية.

على صعيد آخر، نفى الوزير الشائعات المرتبطة بمحصول الطماطم، حول استخدام منشطات زراعية لتسريع نموها، وقال إنّ اللون الأبيض إما بسبب الإجهاد الحراري والتقلبات الحرارية، أو نقص في سمادي البوتاسيوم والكالسيوم، وزيادة تسميد النيتروجين في التربة.

وأكد أن أسعار الطماطم ستنخفض خلال الأسبوعين المقبلين، وأن أسباب ارتفاعها اليوم هو انتهاء العروة الزراعية وبعض الممارسات الاحتكارية من التجار.