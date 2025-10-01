قال الفنان محمد منير، إن علاقته بمسقط رأسه أسوان تظل حاضرة في تفاصيل حياته اليومية وفلسفته الخاصة، مؤكدًا أن "شخصيته مزيج من صفات المكان الذي نشأ فيه.. أنا فيّ نعومة نهر النيل، وفيّ صلابة الحجر الموجود في أسوان"، حسب قوله.

وأوضح منير، في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يحتفظ داخل منزله بكتل حجرية من أسوان لتكون ذكرى دائمة تربطه بجذوره، مشيرًا إلى أن بيته المطل على النيل مبني في أساسه من هذه الصخور التي يعود تاريخها إلى ملايين السنين.

وأشار إلى أن طبيعة بيته في أسوان تمنحه طاقة متجددة، حيث تحيط به محميات طبيعية تتوافد إليها الطيور المهاجرة في فصل الشتاء، وتنتشر فيها الأشجار والنباتات، وهو ما يبعث على السكينة والتأمل.

واعتبر "الكينج" أن هذا الارتباط الوثيق بأسوان هو جزء أصيل من تكوينه الفني والإنساني، مضيفًا: "هي الفلسفة التي نشأت عليها، ولن أنسى أبدًا أنني ابن أسوان".