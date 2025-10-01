33 عرضًا في المسابقة الرسمية وعرض واحد خارج التسابق

- الافتتاح على مسرح قصر النيل و6 مسارح تستقبل فعاليات المهرجان



تنطلق الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في السابعة مساء الأحد المقبل على مسرح قصر النيل، بحفل افتتاح يخرجه محمد جبر، وتُقام فعاليات المهرجان في الفترة من 4 إلى 15 أكتوبر الجاري، على أن يُقام حفل الختام وتوزيع الجوائز يوم 17 أكتوبر.

ويشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان 33 عرضًا مسرحيًّا هي: "لو عرف الشباب" إخراج روان الغابة، "لا تتركني وحدي" إخراج أحمد حتحوت، "هل من أحد بالخارج" إخراج إبراهيم حسن، "مضحوك عليه" إخراج جابر فراج، "لا تطفئ الشمس" إخراج إبراهيم أشرف، "حكايتي مع الزمان" إخراج منة علي، "ترنيمة لوجه لا يُنسى" إخراج أحمد الجوهري، "وهم" إخراج عمر الحسيني، "المهنة سارق" إخراج محمد قنديل، "ميرامار" إخراج أحمد الرمادي، "رغبة تحت شجرة الدردار" إخراج هنادي عبد الخالق، "الصراع" إخراج مروج جمال، "لعبة المحكمة" إخراج محمد فريد، "لما روحي طلعت" إخراج علاء حور، "بيت البهجة" إخراج أدهم شكر، "عجب العجاب" إخراج مصطفى عبد السلام، "أسوار" إخراج محمد ياسين، "قولتلك خلي بالك" إخراج محمود عبد الرازق، "الجريمة والعقاب" إخراج محمود الحسيني، "ولاد العم" إخراج أحمد بيلا، "آخر مرمى البصر" إخراج أشرف علي، "يا ناسيني" إخراج سعيد سلمان، "نور" إخراج مينا لويز، "ع الرايق" إخراج شريف الدسوقي، "أنا أتكلم إذن أنا موجود" إخراج محمود سامي، "دورا" إخراج أحمد عزت، "The Amazing Show" إخراج محمد خالد، "أسير" إخراج أحمد أبو رية، "القاهرة 30" إخراج محمد يسري، "الحفرة" إخراج تغريد عبد الرحمن، "خليك بالبيت" إخراج أمنية حسن، "24 قيراط" إخراج عبد الرحمن محسن، و*"النمرة غلط"* إخراج شادي عليوة.

كما يشارك المخرج عمرو قابيل خارج التسابق بالعرض المسرحي "عليكم واحد".

وتُقام فعاليات المهرجان على ستة مسارح: قصر النيل، المعهد العالي للفنون المسرحية، مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، مسرح النهار بشارع قصر العيني، مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية، ومسرح الهوسابير برمسيس.

ويرأس المهرجان الدكتور أشرف زكي، ويتولى منصب نائب الرئيس المخرج سامح بسيوني، فيما تشغل الفنانة بشرى منصب المدير التنفيذي للمهرجان.