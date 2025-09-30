الشحات: المباريات الكبيرة تظهر اللاعبين الكبار «كان بإمكاننا الفوز بالأربعة»

أبدى حسين الشحات، نجم الأهلي، سعادته بالفوز على الزمالك 2-1، مساء الإثنين، في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

صرح الشحات عبر الحساب الرسمي لناديه على فيسبوك "مبروك للأهلي وجماهيره ولاعبيه، لقد تعادنها جميعا على أن مثل هذه المباريات هي مباريات الأهلي وسنفوز في الملعب".

أشار "تقدم الزمالك بعكس سير اللقاء، وأصبحنا أفضل، وحالفنا التوفيق، وكان من الممكن أن نسجل الثالث والرابع، وكذلك أضاع الزمالك بعض الفرص، ولكن هذا وارد في كرة القدم".

وتابع "أنا سعيد جدا، فالمباريات الكبيرة تظهر اللاعبين الكبار، أقصد مواجهة الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والأندية الشعبية، وكذلك مباريات بطولة أفريقيا".

وعن فوزه بجائزة رجل المباراة بعد مشاركته بديلا في الشوط الثاني، قال "هناك 11 لاعبا هم رجل المباراة".

وأتم حسين الشحات "حققنا فوزا ثمينا على الزمالك، فهو ناد كبير ويتصدر الدوري، وجمهوره يسانده لآخر دقيقة، وكذلك جماهير الأهلي، التي أؤكد على أهمية دورها، ومساندتها لنا، ستجعلنا نحقق المستحيل".