كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا يدافع عن اتفاق الرسوم مع أمريكا

دافع كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا عن اتفاق الرسوم مع الولايات المتحدة، معربا عن احترامه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بـ " المفاوض الصعب ".

وأشار أكازاوا إلى أن الاتفاق بفرض رسوم بنسبة 15% على معظم الصادرات اليابانية إلى أمريكا كان مماثلا لاتفاق بين واشنطن والاتحاد الأوروبي. وعلى عكس الاتحاد الأوروبي، لم يتعين على اليابان خفض الرسوم على السلع الأمريكية.

كما تعهدت اليابان بضح استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في المشاريع الأمريكية.

وكان منتقدون في اليابان قد انتقدوا زيارات أكازاوا المتكررة إلى أمريكا للعمل نحو التوصل لاتفاق، حيث وصفوها بأنها مضيعة لأموال دافعي الضرائب.

وأضاف أكازاوا للصحفيين في نادي المراسلين الأجانب في اليابان" الرئيس ترامب كان مفاوضا صعبا ، ولكني واصلت الإلحاح، وكان يستمع بعناية. أكن له كل الاحترام". وأوضح" لقد كانت جولة جيدة من المفاوضات".

وقال " بدون شك، فيما يتعلق بأي مفاوضات حكومية، سوف يكون هناك دائما شخص يقول إن اليابان خسرت، مهما كانت النتائج".