اقترب منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، من تكرار نكسة تاريخية بعدما تلقى هزيمة من نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب.

سجل هدف المنتخب الوطني الوحيد أحمد كباكا بعد مرور 5 دقائق فقط من المباراة قبل أن يقلب المنتخب النيوزلندي الطاولة وينجح في الفوز بالمباراة بنتيجة 2-1.

وافتتح منتخبنا الوطني البطولة بالهزيمة من اليابان بنتيجة 2-0، لتكون هذه الهزيمة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر للشباب فجر السبت المقبل، أمام نظيره منتخب تشيلي في الجولة الختامية لدور المجموعات.

أسامة نبيه يتمنى تفادي الكابوس التاريخي

وفي حال خسارة منتخب مصر من تشيلي لن يقتصر الأمر على الخروج المبكر من البطولة، لكن سيكرر شباب الفراعنة نكسة تاريخية حدثت قبل 20 عامًا.

منتخب الشباب لم يخسر الـ3 مباريات لدور المجموعات لبطولة كأس العالم إلا في مرة واحدة وكانت عام 2005 رغم مشاركته في تلك المسابقة 8 مرات من قبل.

منتخب مصر في نسخة 1981، صعد من المجموعة الثالثة محتلا المركز الثاني بعد التعادل مع إسبانيا ثم الفوز على ألمانيا الغربية 2-1، ثم التعادل مع المكسيك 3-3، وخرج وقتها من ربع النهائي على يد منتخب إنجلترا بالخسارة بنتيجة 4-2.

النسخة الثانية التي شارك فيها منتخب مصر كانت في عام 1991 عندما ودع البطولة من دور المجموعات لكنه لم يخسر الـ3 مواجهات أيضا بل خسر من الاتحاد السوفيتي بنتيجة 1-0، ثم انتصر على ترينيداد وتوباجو بنتيجة 6-0، وخسر من أستراليا بنتيجة 1-0.

نسخة 2001 بدأ منتخب مصر البطولة بالتعادل مع جاميكا بنتيجة 0-0، ثم الخسارة من الأرجنتين بنتيجة 7-1، قبل أن ينتصر على فينلندا بنتيجة 2-1، وودع المنتخب البطولة من دور نصف النهائي على يد منتخب غانا بعدما انتصر على أمريكا في دور الـ16 ثم هولندا في دور ربع النهائي.

في نسخة 2003، وقع المنتخب في المجموعة الرابعة وبدأ البطولة بالتعادل مع كولومبيا 0-0، ثم انتصر على إنجلترا بنتيجة 1-0، قبل أن يخسر من اليابان بنتيجة 1-0، وودع وقتها البطولة من دور الـ16 أمام منتخب الأرجنتين بنتجية 2-1.

أما أسوأ مشاركة لمنتخب مصر في البطولة كانت في نسخة 2005، عندما خسر مباريات دور المجموعات وودع البطولة، حيث تلقى هزيمة من ألمانيا بنتيجة 2-0، ثم خسر بنفس النتيجة ضد الأرجنتين وأخيرا خسر أمام منتخب أمريكا بنتيجة 1-0.

في نسخة 2009، تصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 6 نقاط بعدما انتصر على ترينيداد وتوباجو بنتيجة 4-1، ثم خس من باراجواي بنتيجة 2-1، وبعدها انتصر على إيطاليا بنتيجة 4-2، وفي دور الـ16 اصطدم بكوستاريكا وخسر بنتيجة 2-0.

كرر منتخب مصر إنجاز التأهل من دور المجموعات في نسخة 2011، عندما احتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، وبدأ البطولة بالتعادل مع البرازيل بنتيجة 1-1، ثم انتصر على بنما بنتيجة 1-0، وانتصر على أستراليا بنتيجة 4-0، وفي دور الـ16 خسر من منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1.

أما أخر نسخة شارك فيها منتخب مصر كانت في عام 2013، وودع وقتها البطولة من دور المجموعات، حيث بدأ البطولة بالخسارة من تشيلي بنتيجة 2-1، ثم خسر من العراق بنتيجة 2-1، وانتصر في الجولة الثالثة على إنجلترا بنتيجة 2-0.