تايوان تعرض مساعدات على الفلبين بعد الزلزال المدمر

قدمت وزارة الشئون الخارجية التايوانية اليوم الأربعاء تعازيها للحكومة الفلبينية وعرضت تقديم مساعدات في أعقاب زلزال قوي بلغت قوته 6.9 درجة والذي ضرب وسط الفلبين في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أنها لم تتلق أي تقارير عن إصابة أو مقتل أو محاصرة مواطنين تايوانيين بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة قبالة سواحل مدينة بوجو في إقليم سيبو الذي يقع في منطقة فيساياس الوسطى، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه) اليوم الأربعاء.

وفي بيان صحفي، قالت الوزارة إنها تراقب عن كثب جهود الإنقاذ والإغاثة بعد الكارثة وأبلغت مانيلا أن تايوان مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية إذا لزم الأمر.

ومن جهة أخرى، قالت إدارة السياحة في تايوان إنه لم يتم الإبلاغ عن تضرر أي مجموعات سياحية تايوانية جراء الزلزال في سيبو وهي مقصد سياحي شهير في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وكان مسئولون قد ذكروا في وقت سابق اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 69 شخصا لقوا حتفهم جراء زلزال قوي ضرب وسط الفلبين، مما أدى لانهيار المباني وانقطاع الكهرباء وفرار السكان إلى الشوارع.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية إن أكثر من 140 شخصا أصيبوا في الزلزال الذي بلغت قوته 9ر6 درجة على مقياس ريختر، وضرب إقليم سيبو بوسط البلاد وأقاليم مجاورة مساء أمس الثلاثاء.