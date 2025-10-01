اشتعال النيران في مصفاة في ياروسلافل بروسيا عقب عطل فني

اندلع حريق في مصفاة ياروسلافل في شمال غرب روسيا عقب عطل فني، مما قد يشكل انتكاسة أخرى لموردي الوقود الذين يواجهون هجمات أوكرانية مستمرة بالطائرات المسيرة.

وقال الحاكم الإقليمي ميخائيل إيفرايف في بيان عبر تطبيق تليجرام اليوم الأربعاء ، إن أجهزة الطوارئ تعمل على إخماد الحريق الذي لم ينتج عن أي هجوم. ولم يعلق على أي تأثير على الانتاج، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "السكان المحليون قلقون من أنه حدث نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة، ولكن هذا الحادث غير مرتبط بها"، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل مثل هذه الهجمات في المنطقة وأن الحريق "من صنع الإنسان".

وتتخذ الحكومة خطوات للتخفيف من أزمة إمدادات الوقود عقب القصف المكثف الأوكراني بالمسيرات على مدار الشهرين الماضيين. وكانت المصافي هدفا رئيسيا فيما تسعى كييف للقضاء على عائدات الطاقة التي تغذي آلة الحرب الروسية والحد من إمدادات الوقود إلى خطوط الجبهة.

يشار إلى أن المصفاة الكائنة في ياروسلافل، الواقعة على بعد نحو 175 ميلا من موسكو، مملوكة بشكل مشترك لاثنين من المنتجين الروس الرئيسيين، "روسنفت بي جي إس سي" و"جازبروم نفت بي جي إس سي".

ويبلغ إنتاجها 15 مليون طن من النفط الخام سنويا، أي ما يعادل نحو 300 ألف برميل يوميا، وتوفر مجموعة من المنتجات النفطية، بما في ذلك الديزل والبنزين.