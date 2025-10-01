رئيس الإمارات يستقبل وزير النقل ضمن المشاركين في معرض ومؤتمر جلوبال ريل 2025

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الوزراء المشاركين في النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025"، الذي تستضيفه أبوظبي.

ورحب بن زايد – خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي – بالوزراء المشاركين في المؤتمر، بحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، الذي يُعد منصة تجمع نخبة من صُنّاع القرار وقادة القطاع والخبراء من أنحاء العالم لتبادل الرؤى والأفكار، وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق مستقبل أفضل للقطاع، وتسريع مسار التحول نحو منظومات نقل أكثر تكاملًا واستدامة.

ونقل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال اللقاء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى رئيس دولة الإمارات.

وأكد الوزير على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، واعتزاز مصر بالتواصل المستمر مع القيادة السياسية الإماراتية من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، والتي كان آخرها زيارة رئيس الإمارات لمصر للقاء السيسي نهاية سبتمبر الماضي بالقاهرة.

وأشار الوزير إلى حرص القاهرة على أن تمثل هذه اللقاءات قوة دفع لمؤسسات الدولتين من أجل مزيد من التعاون والتنسيق، بما يلبي تطلعات الشعبين، خاصة في ظل العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين.

كما عبّر الوزراء المشاركون في معرض ومؤتمر جلوبال ريل 2025 عن شكرهم وتقديرهم لسموه على استضافة الإمارات فعاليات المؤتمر والمعرض، مشيدين بالبنية التحتية المتطورة ومنظومة النقل الحديثة الدولة.

وقد حضر اللقاء عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.