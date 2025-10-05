أكدت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أن المفاوضين الإسرائيليين سيتوجهون إلى مصر مساء الأحد، مشيرة إلى أن مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين ستبدأ الاثنين، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأضافت المتحدثة أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة، موضحة أن ما يحدث هو "توقف مؤقت" لبعض القصف.

وزعمت أن الجيش الإسرائيلي قادر على مواصلة عملياته في غزة لما وصفته بـ"الأغراض الدفاعية".

وتنطلق المفاوضات غير المباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل، في شرم الشيخ، الاثنين، بمشاركة ثلاثة أطراف وسيطة هي الإدارة الأمريكية ومصر وقطر، وسط أجواء من التفاؤل الحذر بسبب العقبات المتعددة التي تواجهها.

وجاءت الدعوة إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ أشهر عقب موافقة حركة "حماس" على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أبدت الحركة استعدادها للتفاوض على المرحلة الأولى من الصفقة التي تتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات مقابل 250 أسيراً فلسطينياً محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة و1700 أسير من قطاع غزة ممن اعتقلوا أثناء الحرب دون صلة بهجوم السابع من أكتوبر.