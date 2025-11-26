نابولي يفوز بثنائية أمام قرة باج في دوري أبطال أوروبا

تغلب نادي نابولي الإيطالي أمام قرة باج الأذربيجاني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب سان باولو، جيدة المستوى، وسط سيطرة من جانب نابولي على معظم مجرياتها، خصوصًا خلال الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 57، حصل نابولي على ركلة جزاء، بعد عرقلة من حارس مرمى فريق قرة باج لمهاجم الفريق الإيطالي، إلا أن الحارس تصدى لتنفيذ الركلة من راسموس هويلوند.

وتقدم فريق نابولي في النتيجة بالدقيقة 65، عن طريق اللاعب، سكوت مكتوميناي، قبل أن يسجل ماركو يانكوفيتش، لاعب قرة باج هدفًا في مرماه بالدقيقة 72.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نابولي إلى النقطة السابعة، التي يحتل بها المركز الـ 18 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد قرة باج عند النقطة نفسها، في المركز الـ 16.