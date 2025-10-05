أعرب حزب الله اللبناني، عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية الفصائل ‏فيما يخص خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.‏

وقال الحزب في بيان، الأحد، إنَّ هذا الموقف يأتي من حرصه الشديد على وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، مع ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوقها.

وأضاف أن وحدة الشعب ‏الفلسطيني وحقوقه الوطنية ‏المشروعة هي الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي ستؤدي ‏إلى انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب ‏من إدارة شؤونهم بأنفسهم، ‏ورفض أي وصاية خارجية.‏

ودعا الحزب جميع الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ‏وموقف حركة حماس والقوى الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصعد ‏لوقف الحرب.

يُشار إلى أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم كان حذّر، أمس السبت، من أخطار في خطة ترامب الهادفة، وقال إنّ إسرائيل تسعى من خلالها إلى تحقيق ما عجزت عن تحقيقه في الحرب المتواصلة منذ عامين.

وقال في كلمة متلفزة خلال إحياء ذكرى قياديَّين حزبيَّين قضيا خلال الحرب مع إسرائيل العام الماضي: «في الحقيقة، هذه الخطة مليئة بالأخطار.. مشروع إسرائيل الذي تريد أن تحصل عليه بالسياسة، بعد أن عجزت عن الحصول عليه بواسطة العمل العسكري والعدوان والإبادة والمجاعة».