تامر حسني يطلق من كان يا مكان إهداء لمهرجان نقابة المهن التمثيلية لتكريم رموز المسرح المصري

أطلق الفنان تامر حسني، عصر اليوم، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، كليب أغنية «من كان يا مكان.. حكاية مسرح» التي أهداها لمهرجان نقابة المهن التمثيلية دعمًا منه له.

الأغنية من كلمات الشاعر طارق علي، وألحان كريم نيازي، وتوزيع مؤمن ياسر.

وشهد مسرح جراند نايل تاور، مساء أمس السبت، خلال ختام حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، مظاهرة حب وتكريم لرموز المسرح المصري من يعقوب صنوع إلى سمير غانم ومحمد صبحي وعادل إمام، وذلك عبر الأغنية التي قُدّمت ثلاث مرات متتالية.

المرة الأولى ظهرت كـ"كليب" مصمم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التقى فيه تامر بنجوم المسرح المصري، ثم قدّمها "لايف" أمام جمهور الافتتاح، قبل أن يعيد غناءها بمشاركة أكثر من 500 ممثل وممثلة من شباب الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان.

وتُقام الدورة الثامنة من المهرجان في الفترة من 4 إلى 17 أكتوبر الجاري، برئاسة الدكتور أشرف زكي، وتعمل الفنانة بشرى مديرًا تنفيذيًا، بينما يشغل المخرج سامح بسيوني منصب نائب الرئيس، تحت شعار «المسرح للجماهير».