استقبلت اللجنة العليا لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء، برئاسة المستشار عبد الله عبد العزيز، في اليوم الثاني لبدء تلقي طلبات المرشحين مرشحان فقط.

وتقدم المرشح سيد أحمد إبراهيم المالكي، بطلب الترشح بالدائرة الأولى ومقرها شرم الشيخ، وحصل على رقم "3" رمز التمساح.

كما تقدم النائب الحالي محمد عوض السيد، بأوراق ترشحه فردي مستقل الدائرة الثانية، وحصل على رقم "6" رمز الحوت.

وبلغ إجمالي عدد المرشحين على المقعد الفردي بالدائرتين الأولى والثانية على مدار يومين 5 مرشحين، حيث تقدم أمس غريب حسان، عضو مجلس النواب الأسبق، على المقعد الفردي المستقل، رقم واحد الدائرة الثانية، وحصل على رمز "الصقر"، وحسين موسى، فردي حزب مستقبل وطن، رقم واحد الدائرة الأولى، وحصل على رمز "القلم"، وأحمد ناصر أبو بريك، فردي مستقل، رقم "2" الدائرة الأولى، وحصل على رمز "الأسد".

وكانت لجنة تلقي طلبات المرشحين بمجلس النواب بجنوب سيناء قد افتتحت في موعدها في اليوم الثاني في التاسعة صباحا، واستقبلت أوراق مرشحين، وسط تشديدات أمنية.

جدير بالذكر، أن الانتخابات في جنوب سيناء تُجرى على المقاعد الفردية بعد أن حسم مجدي بيومي مرشح حزب مستقبل وطن مقعد القائمة الوطنية الموحدة، وتجرى الانتخابات في الفردي على ثلاث مقاعد منهم مقعد المرأة، والذي جاء من نصيب مرشحة حزب الجبهة النائية فضية سالم، ويخوض حسين موسى مرشح حزب مستقبل وطن السباق على مقعد الفردي حزب مستقبل وطن، كما يخوض إبراهيم رفيع الانتخابات على مقعد حزب حماة الوطن فردي.