سفارة فلسطين بالقاهرة: فتح معبر رفح البري من يوم الاثنين أمام الفلسطينيين بمصر الراغبين في العودة لغزة

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم السبت، أنه بعد التنسيق مع الجهات المصرية المختصة، تقرر فتح معبر رفح البري اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، الموافق 20 أكتوبر، لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في مصر والراغبين في العودة إلى قطاع غزة من السفر، وفق آلية التنسيق المعمول بها.

ودعت السفارة المواطنين الراغبين بالسفر إلى تسجيل بياناتهم، والتي تشمل: الاسم الرباعي، وتاريخ الميلاد، ورقم جواز السفر إن وجد، ورقم الهوية، ورقم الهاتف الجوال، وإرسالها عبر تطبيق "واتساب" على الرقم 01223301974.

وأكدت السفارة أنها ستتواصل مع المواطنين المسجلين لإبلاغهم بمواعيد وأماكن التجمع، تمهيدًا للتحرك نحو معبر رفح البري.