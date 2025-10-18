مهرجان الجونة السينمائي يفتتح سوق سيني جونة

افتتح مهرجان الجونة السينمائي اليوم، سوق سيني جونة في نسخته الجديدة.

وأكدت إدارة المهرجان أنها تعتز بالتعاون مع الهيئة المصرية للأفلام، التي دعمت سوق الأفلام عبر شراكات إقليمية ودولية، ونتطلع إلى مواصلة العمل معها على توسعات استراتيجية في الدورات المقبلة، وذلك لسعينا الدائم إلى بناء منصّة أكثر شمولًا وتنوعاً، تغطي كافة أوجه صناعة السينما، ولدى السوق شراكة أيضا مع "جيميناي إفريقيا - Gemini Africa" و"المجلس الثقافي البريطاني - British Council".

يشهد سوق سيني جونة هذه الدورة تطور ملحوظ، على مستوى الشراكات والتقنيات المتاحة للعرض؛ كما أعلن عن إطلاق النسخة الجديدة من "صالون السوق - Le Salon du Marché". والذي تلقى أكثر من 40 طلب مشاركة استجابةً للدعوة المفتوحة؛ اختيرت على إثرها مجموعة منتقاة للمشاركة في السوق وعرض مشروعاتهم ضمن جلسات تقديم مجدولة.



واستحدث المهرجان هذا العام "ركن التصوير السينمائي" كأحدث الإضافات لسوق سيني جونة؛ والذي يوفر عروضًا حصرية لأحدث الكاميرات ومعدات الإضاءة، يُعرَض العديد منها لأول مرة داخل مصر، إلى جانب إقامة عروض حيّة بمشاركة مجموعة من أبرز مديري التصوير والمحترفين في المجال.

كما أعلن السوق عن توقيع اتفاقية تعاون رسمية بين "الهيئة المصرية للأفلام - Egypt Film Commission" و"مجموعة أوري الصينية - ORI"؛ والتي تهدف إلى تعزيز الروابط السينمائية بين الصناعتين المصرية والصينية، ودعم مشاريع الإنتاج المشترك، وبرامج التدريب، وتبادل الخبرات بين السوقين. سيتم توقيع الاتفاق خلال فعاليات المهرجان، بحضور ممثلين من الجانبين، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية في تطوير صناعة السينما الإقليمية.

يُطلق المهرجان هذا العام سلسلة "قهوة وحديث"، وهي مجموعة من النقاشات محدودة العدد، تُعلن يوميًا وتتطلب تسجيل مسبق. تتناول موضوعات محورية في الصناعة مثل الإنتاج المشترك العابر للحدود، والتحديات السياسية، ومستقبل تمويل الأفلام.