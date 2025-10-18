منع إسرائيل من المشاركة في بطولة للجمباز بإندونيسيا يقلق اللجنة الأولمبية الدولية

• أعاد هذا المشهد للأذهان ازدواجية معايير "اللجنة الأولمبية الدولية" التي حرمت روسيا من المشاركة من الأولمبياد في طوكيو 2020 وباريس 2024 بسبب حربها على أوكرانيا، في حين لم تر أي مانع من مشاركة الرياضيين الإسرائيليين رغم جرائم الإبادة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة

أعربت اللجنة الأولمبية الدولية، عن بالغ قلقها من رفض إندونيسيا منح تأشيرات لرياضيين إسرائيليين من المقرر مشاركتهم في بطولة العالم للجمباز، التي ستنطلق بالعاصمة جاكرتا، غدا الأحد.

وبحسب مراسل الأناضول، أعاد هذا المشهد للأذهان ازدواجية معايير اللجنة الأولمبية التي حرمت روسيا من المشاركة من الأولمبياد في طوكيو 2020، وباريس 2024، بسبب حربها على أوكرانيا، في حين لم تر أي مانع من مشاركة الرياضيين الإسرائيليين رغم جرائم الإبادة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة الأولمبية الدولية، الجمعة، بخصوص رفض الحكومة الإندونيسية منح تأشيرات لفريق الجمباز الإسرائيلي للمشاركة في البطولة التي ستقام في جاكرتا بين 19 و25 أكتوبر الجاري، أنها تشعر بقلق كبير إزاء قرار حكومة إندونيسيا.

وأضافت أن "موقف اللجنة الأولمبية الدولية واضح للغاية، إذ يجب أن يتمكن جميع الرياضيين والفرق والمسؤولين الرياضيين المؤهلين من المشاركة في المسابقات والفعاليات الرياضية الدولية دون أي تمييز من الدولة المضيفة، وفقا لمبادئ عدم التمييز والاستقلالية والحياد السياسي التي تحكم النظام الأولمبي والحركة الأولمبية".

وأضافت أنه منذ علم اللجنة الدولية بالوضع المتعلق ببطولة العالم للجمباز الفني، قامت بالاتصال بالاتحاد الدولي للجمباز، والدول الأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الأولمبية الإندونيسية، والحكومة الإندونيسية على كل المستويات للمساعدة في إيجاد حل، لكن دون جدوى.

وأشار البيان، إلى أن القرار الإندونيسي سيتم مناقشته في اجتماع مقبل، مؤكدا أنه "يجب أن تظل الرياضة مساحة آمنة لتحقيق أحلام الرياضيين، ويجب ألا يُحاسب الرياضيون على قرارات سياسية".

* ازدواجية معايير "الأولمبية الدولية"

وفقا لمراسل الأناضول، فرضت "الأولمبية الدولية" قيودا سريعة على روسيا ورياضييها بسبب الحرب على أوكرانيا.

حيث قال نائب رئيس اللجنة جون كوتس: "ندين تصرفات الاتحاد الروسي لأن الحرب ضد المبادئ الأولمبية. روسيا فقدت حقها في العضوية في المجتمع الأولمبي الدولي، وسيشارك الرياضيون الروس في أولمبياد باريس 2024 بشكل فردي ومحايد، بدون علم أو نشيد روسي".

وعند سؤال نفس اللجنة عن مشاركة إسرائيل في باريس 2024 رغم جرائمها، قال رئيس اللجنة توماس باخ: "لا توجد أي مشكلة في هذا الشأن، سيشارك 87 رياضيا إسرائيليا تحت علم إسرائيل".

وخلال أولمبياد باريس، بينما كان الجيش الإسرائيلي يقصف الشعب الفلسطيني والمرافق الرياضية، لم تمنع اللجنة الأولمبية الرياضيين الإسرائيليين من المنافسة تحت علم بلدهم.

* تأكيد على عدم منح التأشيرات

أعلنت إندونيسيا أنها لن تمنح تأشيرات لـ6 رياضيين إسرائيليين من المقرر مشاركتهم في بطولة العالم للجمباز الفني 2025 في جاكرتا.

وقال وزير التنسيق لشؤون القانون وحقوق الإنسان والهجرة والإصلاحات، يوسريل إهزا ماهندرا، إن الرياضيين الإسرائيليين لن يشاركوا في البطولة المقررة بين 19 و25 أكتوبر.

وشدد على أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل حتى تتحرر فلسطين.

* محكمة التحكيم الرياضي ترفض اعتراض إسرائيل

رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS" اعتراض تقدمت به إسرائيل تمكين رياضييها من المشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني 2025.

وأوضحت المحكمة أن الاتحاد الإسرائيلي للجمباز طعن على قرار إندونيسيا بعدم منح تأشيرات للرياضيين الإسرائيليين.

وأشار البيان، إلى أن الرياضيين الإسرائيليين الـ6 طالبوا باتخاذ تدابير لتمكينهم من المشاركة، أو نقل البطولة لدولة أخرى، أو إلغائها.

لكن محكمة التحكيم الرياضي الدولية، رفضت الاعتراض الإسرائيلي، وأيدت قرار الحكومة الإندونيسية في استبعاد الرياضيين الإسرائيليين.