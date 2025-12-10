سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، بدعم متضرري السيول في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي البلاد، مع توقعات بأن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة مزيدا من الأمطار.

وقال مكتب السوداني في بيان إن رئيس الوزراء وجّه المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية والجهات المختصة بتقديم المساعدة والدعم.

كما وجّه وزارة المالية بـ"تخصيص مبلغ طوارئ، لتوفير جميع متطلبات الإغاثة التي يحتاجها أبناء شعبنا في إقليم كردستان العراق، نتيجة الظروف المناخية القاسية التي تسببت في موجة سيول شديدة".

ويأتي هذا التوجيه في وقت حذرت فيه الهيئة العامة للأنواء الجوية (رسمية) من استمرار الأجواء الغائمة وهطول أمطار متفرقة في عموم البلاد خلال الأيام المقبلة.

والثلاثاء، لقي عراقيان مصرعهما وأُصيب 5 آخرون جراء فيضانات وسيول بمدينة جمجمال في محافظة السليمانية.

وقدّم كل من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني تعازيهما لأسر الضحايا، ووجّها الجهات المعنية لتقديم المساعدة اللازمة.

كما أعربت رئاسة الجمهورية عن بالغ الحزن وتضامنها مع المتضررين، مطالبة الجهات الاتحادية بالتنسيق الفوري مع حكومة الإقليم لتوفير الدعم والإسناد الضروريين.

وبالإضافة إلى العراق، تشهد دول عربية أخرى، بينها فلسطين والسعودية والكويت وقطر وسوريا ولبنان ومصر، تقلبات جوية متفاوتة بينها أمطار غزيرة وجريان سيول وتساقط برد وتكون ضباب.