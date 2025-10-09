هيئة البث الإسرائيلية: لن يتم تسليم جثماني يحيى السنوار وشقيقه ضمن صفقة التبادل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، بعدم تسليم جثماني رئيس حركة حماس يحيى السنوار، وشقيقه محمد السنوار، ضمن صفقة التبادل المرتقبة.

ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن «جثماني يحيى ومحمد السنوار المحتجزين في إسرائيل لن يُسلّما وفق الصفقة».

وأمس الأربعاء، كشفت مصادر مطلعة أن حركة المقاومة حماس طالبت بجثماني يحيى ومحمد السنوار، قائديها اللذان استشهدا في استهداف إسرائيلي قبل عدة شهور، وفقا لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

واستشهد يحيى السنوار، الرئيس السابق لحركة حماس في غزة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة العام الماضي، وفي وقت لاحق أفادت تقارير، بأن محمد شقيقه عُيّن قائدًا للجناح العسكري لحماس، وفي مايو الماضي، استشهد هو الآخر في غارة جوية إسرائيلية.

وبالإضافة إلى جثماني الأخوين السنوار، ذكرت التقارير أن حماس تتطلع إلى تأمين إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين البارزين كجزء من صفقة، حيث تسعى للإفراج عن شخصيات من بينها عبدالله البرغوثي ومروان البرغوثي وحسن سلامة.

ومن المتوقع أن تسعى حماس أيضًا إلى الإفراج عن أحمد سعدات، وإبراهيم حامد، وعباس السيد.