يشاهد الجمهور، اليوم، 3 عروض متنوعة الاتجاهات، في إطار فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية، في أول أيام انطلاق عروضه.

ويقدم أحمد حتحوت، مترجم ودراماتورج ومخرج، عرض "لا تتركني وحدي" عن نص فلوريان زيلر، بإضاءة حازم أحمد، وملابس محمد شاكر، وديكور وإكسسوارات خلود محمود، وذلك في السادسة مساءً على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.

وفي الثامنة مساءً على مسرح النهار، يعرض المخرج محمد قنديل جوبا، عرض "المهنة سارق" تأليف محمد هشام أسير، دراما حركية لبسنت غريب، وديكور كاميليا خيري، ومكياج وملابس هبة الليثي، وإضاءة محمود جراتسي، وتنفيذ موسيقي ومخرج منفذ هالة النجار.

وفي العاشرة مساءً على مسرح الهوسابير، يقدم جابر فراج، من تأليفه وإخراجه عرض "مضحوك عليا"، بموسيقى عبدالرحمن أحمد، وديكور ميار ممدوح، وملابس عبدالله محروس.