بثت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الخميس، مقاطع فيديو ترصد الغارات الإسرائيلية التي شنها جيش الاحتلال على بلدتي برعشيت ومجادل جنوب لبنان.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى تنفيذ الطيران الحرب الإسرائيلي غارة استهدفت المنزل الذي سبق للاحتلال أن هدد بقصفه قبل ساعة تقريبا، في بلدة المجادل.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، إنذارات جديدة بإخلاء مبان في بلدتي مجادل وبرعشيت جنوب لبنان.

وقال متحدث الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته بمنصة «إكس»، إن «الجيش سيهاجم على المدى الزمني القريب، بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان».

وفي وقت سابق، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مبان في قرى بجنوب لبنان، وذلك بذريعة الهجوم على بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، والتعامل مع محاولاته لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة.

وحث المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، سكان مباني محددة في قريتي جباع ومحرونة على إخلائها فورا.

ووجه حديثه للسكان: «أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله، ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر، البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر».

وتشهد قرى وبلدات الجنوب اللبناني تصاعداً متواصلاً في وتيرة الغارات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع حزب الله في نوفمبر 2024.

الغارة الإسرائيلية على برعشيت - جنوب لبنان pic.twitter.com/vKPT2MSfTI — Annahar النهار (@Annahar) December 4, 2025