أصيب طفل وشاب فلسطينيان، الخميس، خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي بمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، شملت مداهمة منازل واعتقالات عدد من المواطنين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أنه خلال اقتحام قلقيلية "أصيب طفل (12 عاما) برصاص حي في الرأس"، موضحة أن وضعه الصحي "حرج جدا".

كما أصيب شاب آخر (26 عاما) برصاصة في القدم أثناء تواجده في شارع "المدارس" بالمدينة، حيث جرى نقل الطفل والشاب فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق البيان.

وأضافت الجمعية، أن قوات إسرائيلية منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى حي كفر سابا في قلقيلية، حيث سُجلت حالات اعتداء على متطوعين مسعفين أثناء توجههم لأداء مهامهم الإنسانية.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الأناضول، بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من قلقيلية، بعد عملية عسكرية استمرت عدة ساعات، شملت مداهمة منازل الفلسطينيين، واعتقالات طالت عددا من المواطنين، إلى جانب تخريب ممتلكات خاصة.

وتشهد محافظات شمالي الضفة الغربية، منذ الأسبوع الماضي، اقتحامات للجيش الإسرائيلي واسعة النطاق ضمن ما أطلقت عليه تل أبيب اسم عملية "خمس حجار".

ويشير مراقبون فلسطينيون إلى أن العملية تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية، مع تكامل دور المستوطنين في تنفيذ سياسات التوسع الاستيطاني وفرض القيود على حرية الحركة للسكان المدنيين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة التي استمرت لعامين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1087 فلسطينيا وإصابة قرابة 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.​​​​​​​